ZDF-Morgenmagazin Moderation: Kay-Sölve Richter, Wolf-Christian Ulrich, Jochen Breyer



Hitze am Wochenende - Deutschland ächzt Wahl in Simbabwe - Erster Urnengang nach Mugabe Elektro-LKW in Göteborg - Leise durch die Nacht Sommerserie Flussferien - Paddeln durch die Altmühl



Montag, 30. Juli 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Privatnutzung des Büro-Computers - Wann riskiert man eine Abmahnung? Haare färben ohne Chemie - Was taugen Naturhaarfarben? Vegane Ernährung bei Kindern - Gefährlich oder bedenkenlos?



Gast im Studio: Simon Schwarz, Schauspieler



Montag, 30. Juli 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Ein Job für Frühaufsteher - Hamburger Großmarkt Expedition Deutschland: Michendorf - Mädchentraum Reitlehrerin Die Krämerbrücke (1) - Ein Dorf mitten in der Stadt



Montag, 30. Juli 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Steffi Graf feiert Stiftungs-Jubiläum - Ballett-Besuch in Hamburg Kristina Bach liebt Mallorca - Ein Tag auf der Insel Prominente Liebesgeschichten - Die verliebtesten Sommer-Paare



Montag, 30. Juli 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Eva Mühlenbäumer



WISO-Tipp: Die Rente aufbessern - Mit freiwilligen Beiträgen



Arbeiten bis 67: Manch einen freut das. Immer mehr Arbeitnehmer bevorzugen es jedoch, früher in Rente zu gehen. Die Gründe sind vielfältig. Häufig sind es die körperliche Verfassung, familiäre Umstände oder manchmal einfach die Lust, noch etwas zu erleben.



Dafür nehmen Frührentner finanzielle Verluste in Kauf: Denn, wer früher kürzertritt, muss mit weniger Rente auskommen. Für jeden Monat, den man früher geht, erhält man weniger Rente.



Doch diese Verluste kann man ausgleichen. Hierfür ist jedoch ein wenig Planungsgeschick gefragt. Wer mit 50 schon weiß, dass er früher in Rente gehen möchte, kann die Verluste durch freiwillige Zahlungen an die Rentenversicherung ausgleichen.



Doch wie werden diese Verluste berechnet? An wen kann man sich wenden? Und lohnt sich das wirklich für jeden Arbeitnehmer? Was passiert mit den zusätzlich gezahlten Beiträgen, wenn man am Ende doch länger arbeiten möchte?



Weitere Themen: Wenn der Kühlschrank streikt - Wie gut sind Reparaturdienste? Wertsachen am Urlaubsort - Sind sie im Hotelzimmer sicher? Resistente Keime in Badeseen - Wie groß ist die Gesundheitsgefahr?



