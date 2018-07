Die US-Wirtschaft ist im zweiten Quartal so stark gewachsen wie seit dem dritten Quartal 2014 nicht mehr. In den Monaten April bis Juni legte die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um auf das Jahr hochgerechnete 4,1 Prozent zu. Die Einschätzungen der Ökonomen im Überblick:

ANALYST CHRISTOPH BALZ COMMERZBANK:

"Ein dauerhaft höheres Wachstum von drei bis vier Prozent, wie es Präsident Trump vorschwebt, ist wenig realistisch. Denn dafür müssten erhebliche Reserven an Arbeitskräften mobilisiert werden und/oder ein Produktivitätsboom einsetzen. Der Arbeitsmarkt hat sein Potenzial aber nahezu ausgeschöpft und viel stärkere Produktivitätszuwächse sind nicht in Sicht. Vielmehr dürften sich neben den Sorgen wegen der Handelskonflikte auch Kapazitätsengpässe und die dämpfende Wirkung der Zinserhöhungen stärker bemerkbar machen - der Wohnungsbau lahmt bereits etwas. Wir erwarten daher für die kommenden Quartale ein wieder langsameres Wachstum, aber keinen Sturz in die Rezession."

THOMAS GITZEL, CHEFVOLKSWIRT VP BANK:

"Es läuft rund in der US-Wirtschaft. Sicherlich hilft die Steuerreform von Donald Trump dem BIP-Zuwachs, doch auch ohne die Entlastungen durch den Fiskus waren die Weichen für ein kräftiges Wachstum gestellt. Es herrscht Vollbeschäftigung und die Löhne legen zumindest im moderaten Umfang zu. Es gab für das zweite Quartal keinen Grund für ein schwaches Wachstum. Diese Grundkonstellation hat durchaus das Potenzial noch einige Zeit zu halten. Die BIP-Zuwachsraten können also auch in den kommenden Quartalen stark bleiben - wenn nicht Donald Trump die Suppe mit seinen Strafzöllen versalzt. Zwar scheint sich gegenüber Europa eine einvernehmliche Lösung abzuzeichnen, doch ob das Weiße Haus auch gegenüber China Gnade walten lässt, bleibt fraglich."

RALF UMLAUF, ANALYST LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN:

"Die Beschleunigung des Wachstums ist zu erwarten gewesen, vor allem weil der private Konsumzuwachs deutlich dynamischer ausgefallen ist als im ersten Quartal. Zudem lieferten Außenhandel und Investitionen positive Beiträge. Alles in allem ist das Wachstumsszenario intakt - ungeachtet der leicht unterhalb der Konsensschätzung liegenden Zahl - und die Fed dürfte daher auf Kurs bleiben. Zwei Zinserhöhungen im Verlauf des zweiten Halbjahres erachten wir als wahrscheinlich."

PAUL ASHWORTH, CHEFVOLKSWIRT CAPITAL ECONOMICS:

"Unterstützt durch die massive fiskalische Stimulierung, hat die Wirtschaft eine starke erste Jahreshälfte erlebt. Ab Mitte 2019 erwarten wir jedoch eine merkliche Abkühlung, da die Wirkung der Unterstützung ausläuft und die Geldpolitik restriktiver wird."

CHRISTIANE VON BERG, ÖKONOMIN BAYERNLB:

"Die heutigen Daten zur US-Wirtschaftsleistung sind den Erwartungen entsprechend stark ausgefallen. So haben die US-Bürger ihre höheren verfügbaren Einkommen unmittelbar verkonsumiert und dabei Anschaffungen die im ersten Quartal (teilweise witterungsbedingt) nicht umgesetzt wurden, nachgeholt. Wir gehen davon aus, dass auch in den kommenden Quartalen die Steuerreform die Konsumausgaben stützen wird, der Effekt auf die Wachstumsraten dürfte allerdings abnehmen. Dafür dürften die Unternehmensinvestitionen bald stärker zulegen."/jsl/jkr/he

