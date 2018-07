Der Euro hat seine Verlaufsverluste zum US-Dollar am Freitagnachmittag aufgeholt und notierte zuletzt wieder am selben Niveau wie in der Früh. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1654 Dollar.Das starke Wirtschaftswachstum der USA im zweiten Quartal hat den Dollar somit nicht gestützt. In den vergangen drei Monaten wuchs ...

