FRANKFURT (Dow Jones)--Die gute Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hält auch am Freitagnachmittag an. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,4 Prozent auf 3.525 Punkte und steht auf dem höchsten Stand seit gut fünf Wochen. Der DAX zieht in gleichem Maß an auf 12.861 Punkte. Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal auf eine annualisierte Rate von 4,1 Prozent beschleunigt. Die Inflation bleibt aber abgesehen von den Nahrungsmittel- und Energiepreisen moderat, das begünstigt die Stimmung. Der Euro löst sich etwas von den Tagestiefständen, mit 1,1650 Dollar steht er nun wieder auf dem Stand vom Donnerstagabend.

Aus technischer Sicht hat sich das Bild für den DAX mit dem Überschreiten der 200-Tages-Linie bei 12.769 Punkten deutlich aufgehellt. Nun gilt die eher psychologische 13.000er-Marke als nächstes Ziel.

Stärkste Branche sind die Telekomaktien, deren Index um gut 2 Prozent steigt. Bereits am Vortag hatte der Sektor nach positiv aufgenommenen Zahlen von Telefonica und Orange zu den Gewinnern gehört. Telecom Italia ziehen um 4,9 Prozent an, BT nach starken Zahlen um 3,7 Prozent und Deutsche Telekom um 2,5 Prozent. Die Citigroup hat Deutsche Telekom auf die Kaufliste genommen.

BASF schwächelt beim Gewinn - Carrefour schießen nach oben

Im DAX enttäuschen BASF mit dem zweiten Quartal und fallen um 2,9 Prozent. Die DZ Bank sieht eine Gemengelage aus positiven und negativen Faktoren bei dem Unternehmen. Positiv sei im zweiten Quartal wie schon zu Jahresbeginn die Preis- und Mengenentwicklung gewesen. Negativ hätten hingegen Anlagenabschaltungen und Währungseffekte gewirkt. Weil der Vorstand trotz erhöhter weltwirtschaftlicher Risiken unverändert an seiner Prognose festhalte, sehen die Analysten der NordLB weiter überdurchschnittliches Kurspotenzial für die Aktie und stufen sie weiter mit "Kaufen" ein.

Bei der ehemaligen Puma-Mutter Kering ist gut nicht gut genug. Denn trotz eines erneut starken Geschäfts der Marke Gucci wurden die nach guten Zahlen des Konkurrenten LVMH nochmals erhöhten Erwartungen nicht ganz erreicht. Kering brechen um fast 8 Prozent ein.

Beim französischen Supermarktbetreiber Carrefour hat der deutlich höhere Gewinn überrascht, der dank höherer Kostendisziplin erzielt werden konnte. Der Kurs schießt um mehr als 11 Prozent nach oben. Reckitt Benckiser ziehen um 8,4 Prozent an dank eines erhöhten Umsatzausblicks. Noch im ersten Quartal hatten die Briten hier eher enttäuscht.

Nemetschek zweistellig im Plus

Nemetschek steigen um fast 14 Prozent, nachdem der Handel nun mit Verzögerung auf die starken Zahlen vom Donnerstagnachmittag reagiert. Sie hatten über den Erwartungen gelegen, den Kurs aber zunächst kaum beeinflusst. "Wir haben heute Morgen bereits einen bullischen Call von der Commerzbank gesehen", meint ein Aktienhändler. In der Folge scheinen einige Anleger zuzugreifen. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser stellen heraus, dass nach einem enttäuschenden ersten Quartal und nach dem starken zweiten Quartal nun das Jahresziel in Reichweite sei.

Im MDAX geht es für Axel Springer nach den Zahlen um 3,7 Prozent nach oben. Ein Blick auf die Bereiche belegt nach einer ersten Einschätzung eines Marktteilnehmers, dass das Geld mehr und mehr in den digitalen Medien verdient wird, das traditionelle Geschäft dagegen verliert. Im SDAX legen Washtec nach Zahlen 3,4 Prozent zu.

Bau, Banken und Telekoms an der Spitze

Starke Zahlen kommen auch aus dem Bausektor in Europa. Saint-Gobain steigen nach guten Zahlen um 1,7 Prozent. Beim Schweizer Baustoffkonzern Lafargeholcim ging es sowohl mit dem Umsatz als auch dem Gewinn nach oben, beim französischen Bau- und Infrastrukturbetreiber Vinci wird von Händlern das Gewinnplus hervorgehoben. Vinci legen um 2,3 Prozent und Lafarge um 3 Prozent zu. Der Index der europäischen Bauwerte steigt um 1 Prozent.

Der Stoxx-Bankenindex zieht um 1,1 Prozent an. Gut kommt der Gewinn der spanischen Großbank BBVA an. Sie hat im zweiten Quartal von einer niedrigeren Risikovorsorge und geringeren Kosten profitiert. BBVA steigen um 0,9 Prozent.

BHP Billiton verdient an Schieferöl-Verkauf

Beim Minenwert BHP Billiton geht es 3,2 Prozent höher, nachdem man sich erfolgreich vom unprofitablen Schieferöl-Geschäft getrennt hat. Der Verkaufserlös liegt mit 10,5 Milliarden Dollar deutlich über den geschätzten 8 Milliarden, unterstreichen die Analysten der RBC. Das Geld soll an die Aktionäre ausgeschüttet werden, daher der Kurssprung.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.525,45 0,46 16,19 0,61 Stoxx-50 3.161,11 0,36 11,40 -0,53 DAX 12.868,64 0,46 59,41 -0,38 MDAX 26.997,83 0,20 54,90 3,04 TecDAX 2.962,49 1,03 30,08 17,14 SDAX 12.395,03 0,60 74,41 4,28 FTSE 7.711,83 0,64 48,66 -0,38 CAC 5.504,09 0,43 23,55 3,61 Bund-Future 162,08 0,09 2,17 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,1655 +0,13% 1,1640 1,1663 -3,0% EUR/JPY 129,35 -0,11% 129,30 129,58 -4,4% EUR/CHF 1,1599 +0,22% 1,1581 1,1583 -1,0% EUR/GBP 0,8882 +0,02% 0,8890 0,8873 -0,1% USD/JPY 110,99 -0,23% 111,09 111,10 -1,5% GBP/USD 1,3124 +0,13% 1,3093 1,3144 -2,9% Bitcoin BTC/USD 7.894,31 -1,7% 7.913,71 8.214,01 -42,2% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 Jahre 0,41 0,40 -0,03 USA 2 Jahre 2,68 2,68 0,79 USA 10 Jahre 2,96 2,98 0,55 Japan 2 Jahre -0,12 -0,12 0,02 Japan 10 Jahre 0,10 0,09 0,05 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,60 70,46 -0,0% -0,01 +18,6% Brent/ICE 74,71 74,54 +0,2% 0,17 +15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,96 1.222,63 +0,2% +2,33 -6,0% Silber (Spot) 15,51 15,38 +0,9% +0,13 -8,4% Platin (Spot) 831,70 828,00 +0,4% +3,70 -10,5% Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,2% -0,01 -16,0% ===

