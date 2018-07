Die Abwärtsphase bei der Deutschen Post-Aktie scheint nun vorüber zu sein. Die Aktie drehte mit Erreichen der 200-Wochenlinie wieder nach oben ab und konnte in den vergangenen Wochen weiter zulegen. Auch am Freitag steht die Deutsche Post-Aktie mit fast 1 % im Plus.

Aktuelle Meinungen zur Aktie: Ist die Abwärtsphase nun endlich vorbei?

Charttechnisch hat sich durch das Abprallen am gleitenden Durchschnitt eine günstige Einstiegschance aufgetan, die durch den Relative Stärke Index verstärkt ... (Johannes Weber)

