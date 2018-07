Berlin (ots) - Die Schweizer Finanzaufsicht FINMA teilt mit, dass

sie Ermittlungen im Zusammenhang mit dem im Januar 2018 finalisierten

ICO der envion AG (Zug) aufgenommen hat. In diesem Zusammenhang

ersetzte die Finanzaufsicht das bisherige Management der envion AG

unter Verwaltungsrat/CEO Matthias Woestmann durch eine Schweizer

Anwaltsfirma. Die Gründer der envion AG um Michael Luckow begrüßen

die Ermittlungen und sichern der FINMA volle Unterstützung bei ihren

Untersuchungen zu. "Wir werden in Zusammenarbeit mit der eingesetzten

Anwaltskanzlei den Wirtschaftsprüfer unterstützen, auch um den

bestehenden Organmangel schnellstmöglich zu beheben."



Die bisherigen Verwaltungsräte Matthias Woestmann und Marc Gurow

sind nicht länger handlungs- und entscheidungsbefugt. Anlass ist ein

weiteres Mal Missmanagement von Matthias Woestmann: Es geht darum, ob

die Rückzahlungsverpflichtung nach 30 Jahren an die Investoren dazu

führt, dass die Investorengelder als Einlagen zu qualifizieren sind.

Diese Frage untersucht jetzt die FINMA, weil sie der Auffassung ist,

dass die envion AG die formalen Voraussetzungen für ein

Einlagengeschäft nicht erfüllt hat. Matthias Woestmann hatte im Zuge

der Vorbereitung des ICO vom Gründerteam der envion die Aufgabe

erhalten, den gesamten Ablauf in der Schweiz, insbesondere auch die

regulatorischen Anforderungen, zu steuern und abzusichern. Dies war

seine zentrale Funktion in der Aufgabenverteilung für die Umsetzung

des Projektes, die er selbst vorgeschlagen hat. Offenbar ist hier ein

ordnungsgemäßer Ablauf nicht mit der FINMA dokumentiert worden, was

nun zu Ermittlungen der FINMA führt.



Die Entscheidung der FINMA, envion Verwaltungsrat und CEO Matthias

Woestmann durch eine von ihr bestimmte Anwaltskanzlei zu ersetzen,

schränkt Woestmann und seinen bei der illegalen Kapitalerhöhung

kollaborierenden Freund Thomas van Aubel noch stärker in ihrem

Handlungsspielraum ein, zusätzlich zu der kürzlich gerichtlich

verfügten Handlungseinschränkung.



Woestmann war in den vergangenen Wochen zunehmend unter Beschuss

geraten, weil er zusammen mit seinem Geschäftsfreund Thomas van Aubel

unrechtmäßig die Mehrheit des Unternehmens an sich gerissen hatte.

Damit hatten Woestmann und van Aubel das eigentliche Gründerteam um

Michael Luckow der Mehrheit und seiner Entscheidungsgewalt beraubt.

Mit der illegitimen Kapitalerhöhung kam auch der eigentliche

Geschäftszweck der envion AG zum Stillstand, für den Anleger weltweit

im Zuge eines ICOs fast 100 Mio USD investiert hatten.



Das Landgericht Berlin bestätigte in einem Urteil, dass es die

Kapitalerhöhung für unrechtmäßig hält und untersagte CEO Matthias

Woestmann (hält Anteile über seine Quadrat Capital GmbH) und seinem

Geschäftspartner, dem Berliner Rechtsanwalt Thomas von Aubel sowie

dessen Ehefrau Jutta Freifrau von Falkenhausen (halten

Mehrheitsanteile über deren Sycamore GmbH) Entscheidungen ohne die

Zustimmung der Envion-Gründer zu fällen. Das Gericht hatte die Rolle

von Sycamore-Geschäftsführer van Aubel bei der unrechtmäßigen

Kapitalerhöhung als "sittenwidrig" und "besonders verwerflich"

bezeichnet.



Auch die öffentlich getätigten Behauptungen Woestmanns, die

Gründer hätten zu viele Token der envion produziert, um sich selbst

zu bereichern, sind in sich zusammengefallen. Diese Vorwürfe von

Woestmann, der dadurch dem Unternehmen schweren Schaden zugefügt

hatte, wurden von ihm nicht mehr wiederholt.



Das Gründerteam um Michael Luckow ist davon überzeugt, dass die

Ermittlungen der FINMA positive Auswirkungen für die Investoren und

auch für die Gründer der envion AG haben. Dadurch werden die im Zuge

des ICO eingesammelten Investitionen besser vor unrechtmäßigem

Zugriff geschützt.



"Nun wird die Finanzaufsicht die Machenschaften von Woestmann

untersuchen und die Wahrheit ans Licht bringen. Die FINMA kann auf

unsere volle Unterstützung und Zuarbeit zählen. Wir sind froh

darüber, dass nun der Sachverhalt von einer neutralen Institution

aufgearbeitet wird", so Michael Luckow, der das Gründerteam vertritt.

"Wir bedauern außerordentlich, dass Woestmann und van Aubel unser

Projekt, in das so viele Investoren Vertrauen und Geld investiert

haben, durch ihr unrechtmäßiges Verhalten schwer beschädigt haben.

Dafür werden wir sie zur Rechenschaft ziehen", so Michael Luckow."





