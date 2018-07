Streiks und überlastete Terminals sorgen auch in diesem Sommer für verspätete Flüge. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will nun Maßnahmen ergreifen, die die Situation entschärfen.

Stornierungen, Verspätungen und ewige Wartezeiten - Fliegen hat schon mal mehr Spaß gemacht als in diesem Sommer. Das anhaltende Chaos am europäischen Himmel hat nun Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) veranlasst, konkrete Maßnahmen anzukündigen. "Ich kann nicht akzeptieren, dass es so viele technische Probleme, Verspätungen und auch Abfertigungsprobleme gibt", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Es brauche klare Botschaften für die Flughäfen und die Fluggesellschaften. "Es hakt etwas an diversen Schnittstellen."

Die Verbraucherzentrale Bundesverband begrüßte "nach zwei verheerenden Sommern" den Vorstoß. Die Leiterin des Mobilitäts-Teams, Marion Jungbluth, schrieb Scheuer am Freitag ins Lastenheft: "Reisende erwarten zu Recht schnellere Sicherheitskontrollen und verlässliche Flugpläne. Falls der Flug nicht reibungslos läuft, muss die Abwicklung von Entschädigungsansprüchen durch die Fluggesellschaften verbraucherfreundlicher werden. Zum Beispiel durch eine automatisierte Online-Beschwerdemöglichkeit."

Der Flughafenverband ADV wie auch der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) sicherten Scheuer ihre Mitarbeit zu. Sie hatten bereits an dem Luftverkehrskonzept mitgewirkt, dessen Umsetzung die FDP-Fraktion anmahnte. ADV-Geschäftsführer Ralph Beisel erneuerte die Forderung, die Sicherheitskontrollen der Passagiere künftig von den Flughäfen und nicht mehr von der Bundespolizei organisieren zu lassen. Modellversuche und Erfahrungen im europäischen ...

