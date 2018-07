NEW YORK (Dow Jones)--Walt Disney hat eine weitere Hürde beim geplanten Kauf der Entertainmentaktivitäten von 21st Century Fox genommen. Die Aktionäre beider Unternehmen stimmten der 71,3 Milliarden US-Dollar schweren Transaktion zu, wie der Unterhaltungskonzern mitteilte.

Ursprünglich war das Votum bereits für den 10. Juli vorgesehen gewesen. Die beiden Aktionärstreffen waren jedoch verschoben worden, nachdem der Kabelkonzern Comcast den beiden Unternehmen mit einer unerwünschten Gegenofferte in die Parade gefahren war. Comcast war in der vergangenen Woche aus dem Rennen ausgestiegen. Stattdessen will sich der US-Kabelkonzern darauf konzentrieren, die Fox-Tochter Sky zu kaufen.

Sky gilt als ein Kronjuwel im Reich von Medienmogul Rupert Murdoch, der auch Miteigentümer von News Corp und damit von Dow Jones und dieser Nachrichtenagentur ist.

Disney benötigt nun noch die Genehmigungen diverser ausländischer Aufsichtsbehörden. Das US-Justizministerium hat das Vorhaben bereits abgesegnet.

July 27, 2018 10:40 ET (14:40 GMT)

