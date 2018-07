Nachdem sich Disney im Dezember mit Fox geeinigt hatte, große Teile des Unternehmens zu übernehmen, haben jetzt die Aktionäre dem Deal zugestimmt. Vorausgegangen war ein langer Bieterkampf mit dem US-Riesen Comcast

Die 71,3 Milliarden Dollar (61,2 Mrd Euro) schwere Übernahme großer Teile von Rupert Murdochs Unterhaltungskonzern 21st Century Fox durch den Rivalen Walt Disney hat eine wichtige Hürde genommen. Die Aktionäre winkten den Mega-Deal am Freitag in New York durch, wie die Unternehmen bekanntgaben. Die genauen Abstimmungsergebnisse ...

