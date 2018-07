Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 210 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie habe im ersten Halbjahr über den Erwartungen gelegen, allerdings dürfte dies vor allem an geringen Steuerausgaben gelegen haben, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kosmetikkonzern habe sich außerdem zuversichtlich für das zweite Halbjahr geäußert./tih/ck Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0239 2018-07-27/17:24

ISIN: FR0000120321