Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Saint-Gobain von 51 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Halbjahresergebnis des Baustoffkonzerns sei leicht hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analystin Wan Nurhayati in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv sei aber gewesen, dass es vom Wachstum in allen Geschäftsbereichen gestützt worden sei und der Ausblick bestätigt worden sei./tih/ck Datum der Analyse: 27.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0241 2018-07-27/17:26

ISIN: FR0000125007