Pinguin Haustechnik AG: Mitteilung der Kontrollerlangung / Pflichtangebot DGAP-Ad-hoc: PINGUIN HAUSTECHNIK AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme Pinguin Haustechnik AG: Mitteilung der Kontrollerlangung / Pflichtangebot 27.07.2018 / 17:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR Pinguin Haustechnik AG: Mitteilung der Kontrollerlangung / Pflichtangebot Hamburg/Düren, 27. Juli 2018 - Die Pinguin Haustechnik AG (ISIN DE0007494007 / WKN 749400) (nachfolgend "Gesellschaft") wurde soeben unterrichtet, dass die Triton Liegenschaften GmbH (nachfolgend "Bieterin"), deren Alleingesellschafter Herr Jochen Schwarz, Bonn, ist, nach § 35 Abs. 1 WpÜG angezeigt hat, dass sie am 27. Juli 2017 diue Kontrolle über die Gesellschaft im Sinne von § 29 WpÜG erlangt hat. Die Bieterin hat die Gesellschaft ebenfalls darüber informiert, dass sie beabsichtige, den Aktionären der Pinguin AG ein Pflichtangebot gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe des gesetzlich vorgesehenen Mindestpreises zu unterbreiten. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot werde nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter www.triton-liegenschaften.de veröffentlicht werden. Pinguin Haustechnik AG 27.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PINGUIN HAUSTECHNIK AG Chlodwigplatz 20 52351 Düren Deutschland Telefon: +49 (0)221 33660677 Fax: +49 (0)221 33660-81 ISIN: DE0007494007, DE0007494023 WKN: 749400, 749402 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708847 27.07.2018 CET/CEST

ISIN DE0007494007 DE0007494023

AXC0239 2018-07-27/17:52