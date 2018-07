Ergebnisse Hauptversammlung



Dornbirn (pta027/27.07.2018/17:35) - Tagesordnungspunkt 2.1.a: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes Felder, Motzko, Tschol und Sonnenmoser für das Geschäftsjahr 2017/2018.



Präsenz: 241 Aktionäre mit 20.331.161 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.271.122 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,60 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.271.122 JA-Stimmen 223 Aktionäre mit 20.271.057 Stimmen. NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 65 Stimmen. Stimmenthaltung 14 Aktionäre mit 60.039 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 2.2: Beschlussfassung über die Nichtentlastung des Mitgliedes des Vorstandes Schumacher für das Geschäftsjahr 2017/2018.



Präsenz: 242 Aktionäre mit 20.337.517 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 18.317.929 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 42,11 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 18.317.929 JA-Stimmen 80 Aktionäre mit 15.476.960 Stimmen. NEIN-Stimmen 101 Aktionäre mit 2.840.969 Stimmen. Stimmenthaltung 61 Aktionäre mit 2.019.588 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 2.1.b: Entlastung Fritz Zumtobel Präsenz: 239 Aktionäre mit 16.014.304 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.713.739 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,12 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.713.739 JA-Stimmen 181 Aktionäre mit 15.158.825 Stimmen. NEIN-Stimmen 43 Aktionäre mit 554.914 Stimmen. Stimmenthaltung 15 Aktionäre mit 300.565 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 2.1.b: Entlastung Jürg Zumtobel



Präsenz: 237 Aktionäre mit 16.048.071 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 15.747.436 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 36,20 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 15.747.436 JA-Stimmen 176 Aktionäre mit 15.191.477 Stimmen. NEIN-Stimmen 46 Aktionäre mit 555.959 Stimmen. Stimmenthaltung 15 Aktionäre mit 300.635 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 2.1.b: Entlastung Restaufsichtsrat



Präsenz: 238 Aktionäre mit 20.327.889 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.027.334 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,04 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.027.334 JA-Stimmen 183 Aktionäre mit 19.472.440 Stimmen. NEIN-Stimmen 41 Aktionäre mit 554.894 Stimmen. Stimmenthaltung 14 Aktionäre mit 300.555 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/2019.



Präsenz: 238 Aktionäre mit 20.321.555 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.312.482 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,70 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.312.482 JA-Stimmen 223 Aktionäre mit 20.293.504 Stimmen. NEIN-Stimmen 9 Aktionäre mit 18.978 Stimmen. Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 9.073 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Wahl des Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2018/2019.



Präsenz: 235 Aktionäre mit 20.320.855 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 20.320.855 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 46,71 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 20.320.855 JA-Stimmen 201 Aktionäre mit 19.714.773 Stimmen. NEIN-Stimmen 34 Aktionäre mit 606.082 Stimmen Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen



(Ende)



