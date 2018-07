Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter ausgebaut hat der deutsche Aktienmarkt zum Wochenausklang die jüngsten Kursgewinne. Der DAX zog um 0,4 Prozent auf 12.860 Punkte an und schloss auf dem höchsten Stand seit mehr als fünf Wochen. In der zweiten Reihe stieg der TecDAX um 0,7 Prozent und markierte den höchsten Stand seit über 17 Jahren, als er noch Nemax-50 hieß. Händler sprachen von Nachholbedarf, nachdem die europäischen Börsen wegen des Handelsstreits gegenüber den US-Börsen stark zurückgeblieben waren, die Lage sich nun aber entspannt hat.

Aus technischer Sicht hat sich das Bild für den DAX mit dem Überschreiten der 200-Tages-Linie bei 12.769 Punkten deutlich aufgehellt. Nun gilt die eher psychologische 13.000er-Marke als nächstes Ziel.

Auf der Gewinnerseite standen Lufthansa, Linde und Deutsche Telekom mit Aufschlägen von jeweils gut 2 Prozent. Die Citigroup hat Deutsche Telekom auf die Kaufliste genommen.

BASF nach Quartalsbericht unter Druck

Dagegen fielen BASF nach enttäuschenden Daten zum zweiten Quartal um 2,7 Prozent. Die DZ Bank sieht eine Gemengelage aus positiven und negativen Faktoren bei dem Unternehmen. Positiv sei im zweiten Quartal wie schon zu Jahresbeginn die Preis- und Mengenentwicklung gewesen. Negativ hätten hingegen Anlagenabschaltungen und Währungseffekte gewirkt. Weil der Vorstand trotz erhöhter weltwirtschaftlicher Risiken unverändert an seiner Prognose festhalte, hat die NordLB die Aktien weiter mit "Kaufen" eingestuft.

Anschlussverkäufe drückten in der ersten Reihe Deutsche Börse um 1,7 Prozent und in der zweiten Reihe Kion um weitere 6,3 und Puma um weitere 3,5 Prozent. Bei allen drei Titeln hatten die Kurse am Donnerstag nach den Quartalsberichten nach unten gedreht. Puma und Kion haben nun auch ihre mittelfristigen technischen Aufwärtstrends gebrochen.

Nemetschek zweistellig im Plus

Im TecDAX stiegen Nemetschek um fast 10 Prozent, nachdem der Handel nun mit Verzögerung auf die starken Zahlen vom Donnerstagnachmittag reagierte. Sie hatten über den Erwartungen gelegen, den Kurs aber zunächst kaum beeinflusst. Die Analysten von Hauck & Aufhäuser stellten heraus, dass nach einem enttäuschenden ersten Quartal und nach dem starken zweiten Quartal nun das Jahresziel in Reichweite sei.

Im MDAX ging es für Axel Springer nach den Zahlen um 2,7 Prozent nach oben. Ein Blick auf die Bereiche belegt nach einer ersten Einschätzung eines Marktteilnehmers, dass das Geld mehr und mehr in den digitalen Medien verdient wird, das traditionelle Geschäft dagegen verliert. Im SDAX legten Washtec nach Zahlen 3,4 Prozent zu. Hapag-Lloyd stiegen um weitere 8,6 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 98,2 (Vortag: 108,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,66 (Vortag: 4,56) Milliarden Euro. Es gab 22 Kursgewinner und 8 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.860,40 +0,40% -0,44% DAX-Future 12.848,00 +0,30% -1,31% XDAX 12.855,79 +0,33% -0,04% MDAX 26.975,28 +0,12% +2,96% TecDAX 2.952,76 +0,69% +16,75% SDAX 12.392,62 +0,58% +4,25% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,06 7 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2018 11:44 ET (15:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.