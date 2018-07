1800 Beschäftigte hatte General Electric am Standort Mannheim vor noch nicht allzu langer Zeit. Doch Ende 2017 hatte GE in einem Kahlschlag die Turbinen-Fertigung geschlossen. Etwa 700 Mitarbeiter sind jetzt noch am Standort beschäftigt, deutlich mehr als die Hälfte davon im Kraftwerksservice. Doch der US-Konzern hat weitere Umbaumaßnahmen angekündigt. Rund 400 Mitarbeiter sollten mittelfristig gehen. Doch nun gibt es Hoffnung, dass mehr als die Hälfte der Beschäftigten bleiben darf.

