Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum vierten Mal hintereinander angezogen und die Woche klar im Plus beendet. Das Sentiment vor dem Wochenende blieb freundlich und stand weiterhin unter dem Einfluss der ermutigend ausgegangenen Gespräche zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump und den damit verbundenen Aussichten auf eine Entspannung im Handelskonflikt. Oben aus schwangen nach guten Halbjahreszahlen LafargeHolcim.

Wegen der starken Entwicklung am hiesigen Markt schon seit Monatsbeginn herrschte unter den Marktteilnehmern jedoch keine Euphorie. Händler warnten etwa davor, die positiven Signale in Bezug auf den globalen Handelsstreit allzu positiv zu werten. Angesichts der sprunghaften Politik von Trump sowie der Uneinigkeit in Europa gelte es abzuwarten, was letztlich konkret entschieden werde.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Berichtstag um 0,37 Prozent höher bei 9'173,2 Punkten. Im Wochenvergleich ergab das ein Plus von 2,0 Prozent - bereits das vierte in Folge. Die Performance des SMI im Juli liegt vor den beiden letzten Handelstagen nächste Woche bei rund +6,5 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legte am Freitag 0,40 Prozent auf 1'503,36 ...

