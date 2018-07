Paris - Eine Flut zumeist positiv aufgenommener Unternehmenszahlen hat dem EuroStoxx50 am Freitag weitere Gewinne beschert. So stark wie am Vortag, als die Entspannung im amerikanisch-europäischen Handelsstreit für Euphorie gesorgt hatte, fiel das Plus diesmal allerdings nicht aus.

Der Leitindex der Eurozone legte um 0,51 Prozent auf 3527,18 Punkte zu. Dank der fast durchgängigen Kursgewinne ...

