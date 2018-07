Erst vor einer Woche setzte sich Walt Disney bei der Übernahme von 21st Century Fox endgültig durch. Jetzt stimmten die Aktionäre darüber ab.

Die 71,3 Milliarden Dollar (61,2 Milliarden Euro) schwere Übernahme großer Teile von Rupert Murdochs Unterhaltungskonzern 21st Century Fox durch den Rivalen Walt Disney hat eine wichtige Hürde genommen. Die Aktionäre winkten den Mega-Deal am Freitag in New York durch, wie die Unternehmen bekanntgaben.

Die genauen Abstimmungsergebnisse wurden zunächst nicht verkündet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...