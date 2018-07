Starr Insurance Companies gab heute die Ernennung von Santiago Mora zum Leiter des internationalen Unfall- und Krankenversicherungsgeschäfts bekannt. Er wird für das profitable Wachstum der Accident Health Division außerhalb der USA und Kanadas verantwortlich sein.

"Wir freuen uns, dass Santiago Mora zu Starr kommt, da er mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Versicherung und Preisgestaltung mitbringt", sagte Jim Herbert, President von Starr Insurance Reinsurance Limited. "Sein umfassendes Wissen wird dem Wachstum unserer Accident Health Division zugutekommen, und seine Führungsqualitäten werden die Beziehungen von Starr zu seinen Kunden und Partnern stärken."

Die Accident & Health Division von Starr bietet Unternehmen, Verbänden, Schulen, gemeinnützigen Organisationen und Einzelpersonen eine Unfall- und Reiseversicherung zur Abdeckung von Unfällen und Notfällen zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs.

Über Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (oder Starr) ist ein weltweiter Marketingname für die operativen Versicherungs- und Reiseassistenzunternehmen und Tochtergesellschaften von Starr International Company, Inc. sowie für das Investmentgeschäft der C. V. Starr Co. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft mit einer Präsenz auf fünf Kontinenten; über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach-, Unfall- und Krankenversicherungsprodukte sowie eine Reihe von Spezialversicherungen an, darunter Luftfahrt-, Transport-, Energie- und Exzedentenversicherungen. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Singapur und Großbritannien ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr haben jeweils ein A.M. Best Rating von "A" (Excellent). Das Starr Lloyd's-Syndikat hat ein Standard Poor's Rating von "A+" (Strong).

Besuchen Sie uns auf www.starrcompanies.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180727005469/de/

Contacts:

Starr Insurance Companies

Paula Negro, +1 212-884-0561 (USA)

Director of Communications and Media Relations

paula.negro@starrcompanies.com