Jedes Spiel und jedes Tor: Dank des erweiterten Angebots bietet Amazon in der Saison 2018/2019 mehr Live-Fußball mit einer einzigen Mitgliedschaft als jemals zuvor. Live-Audiostreaming aller Bundesliga-Spiele sowie die Matches der deutschen Teams in der Champions League jetzt auch für Prime-Mitglieder und wie bisher für Kunden von Amazon Music Unlimited verfügbar.



- Die 63 Spiele des DFB-Pokals bei einzeln angesetzten Spielen als individuelle Streams und bei parallel angesetzten Spielen in der Konferenz verfügbar. - Livestreams an Spieltagen mit fachkundigen Kommentaren vor, zwischen und nach den Spielen. - Mitglieder von Prime Music und Amazon Music Unlimited können alle Spiele ohne zusätzliche Kosten auf Alexa-fähigen Geräten oder über die Amazon Music App für Smartphones und Tablets hören.



Mit der neuen Fußball-Saison 2018/2019 bietet Amazon mehr Bundesliga Live-Audiostreaming mit einer einzigen Mitgliedschaft als jeder andere Rechteinhaber in Deutschland. Ab dem Zweitliga-Auftakt Hamburger SV gegen Holstein Kiel am 3. August können Prime-Mitglieder sowie Kunden von Amazon Music Unlimited alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Matches der vier deutschen Teams in der Champions League sowie den DFB-Pokal streamen. Fußballfans können sich auf 100% flüssiges Audio-Streaming von Amazon Music freuen - und das alles mit einer einzigen Mitgliedschaft.



Spannend geht es in die neue Saison: Wird sich der HSV wieder in die Bundesliga hochkämpfen oder sichert sich Bayern München das siebte Mal in Folge die Meisterschaft? Das umfangreiche Livestreaming-Angebot deckt jede Begegnung ab. Dabei werden alle Bundesliga-Partien und Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung in voller Länge übertragen. Zudem kann mit dem Sprachbefehl "Alexa, starte die Amazon Konferenz" eine 90-minütige Konferenz ohne Unterbrechung ganz einfach gestartet werden. Einzeln angesetzte DFB-Pokal-Begegnungen werden ebenfalls in voller Länge präsentiert, Parallel-Spiele werden in der Konferenz angeboten. Alle Inhalte sind auf Alexa-fähigen Endgeräten sowie über die Amazon Music App auf Fire-Geräten, iOS, Android, Desktop und Sonos Speakern verfügbar.



Das bewährte redaktionelle Konzept von Amazon Music inklusive exklusiver Interviews mit Spielern, Managern und Experten wird selbstverständlich fortgeführt und weiter verbessert: Einzelspiele werden durch jeweils 15 Minuten Vor- und Nachberichten sowie eine Halbzeitanalyse flankiert. Match-Highlights sind 15 Minuten nach dem Abpfiff bereits On-Demand verfügbar. In der neuen Saison 2018/2019 wird Amazon Music auch das "Amazon Topspiel" fortführen, bei dem renommierte Experten wie Mirko Slomka, ehemaliger Trainer bei Hannover 96, HSV und Schalke 04, oder Andre Schubert, ehemaliger Trainer bei St. Pauli und Borussia Mönchengladbach, als Co-Kommentatoren zur Wort kommen. Marco Röhling steht weiterhin an der Spitze des Kommentatoren-Teams.



"Wir freuen uns sehr, Fußballfans in Deutschland dieses umfangreiche Programm anbieten zu können", so Steve Boom, Vice President Amazon Music. "Für die erste Fußballsaison auf Amazon Music haben wir durchwegs überwältigendes, positives Feedback von unseren Hörern bekommen und das gibt uns Ansporn noch besser in die neue Saison zu starten. Dazu gehört auch, den Zugang zu allen Spielen so einfach wie möglich zu machen. Mitglieder von Prime und Amazon Music Unlimited können hunderte von Spielen zum absoluten Sparpreis genießen. Das ist ein super Deal für Hardcore- und Gelegenheits-Fans."



Die Bundesliga-Berichterstattung umfasst folgende Inhalte:



- Umfangreiche Live-Berichterstattung an Bundesliga-Spieltagen für jedes Einzelspiel, mit dem Start jeweils 15 Minuten vor Anpfiff und bis 15 Minuten nach Schlusspfiff - Live-Streaming von 617 Pflichtspielen: Alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga in voller Länge, zusätzlich alle Relegationsspiele und der DFL Supercup - Die 63 Spiele des DFB-Pokals bei einzeln angesetzten Spielen als individuelle Streams und bei parallel stattfindenden Spielen in der Konferenz - Alle Champions League-Spiele der vier deutschen Teams (Bayern München, Schalke 04, Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim) - Amazon Konferenz mit qualifizierten Reportern bei gleichzeitig stattfindenden Spielen - Vollumfängliche Spieltag-Berichterstattung mit Analysen, Interviews und Music ab 30 Minuten vor dem Anstoß des ersten Matches bis 30 Minuten nach dem Schlusspfiff des letzten Matches an jedem Bundesliga-Spieltag - Podcast "Zweierkette": 90-minütige Spieltag-Zusammenfassung an Montagabenden auf Abruf, moderiert von Markus Herwig und Benjamin Zander - Alle Fußball-Inhalte per einfachem Sprachbefehl wie beispielsweise "Alexa, spiel die Amazon Konferenz" oder "Alexa, spiel das Hamburg-Spiel" verfügbar



