Köln (ots) - Der Westdeutsche Rundfunk ist live dabei, wenn Nordrhein-Westfalen den NRW-Tag feiert. In der Essener Innenstadt präsentiert der WDR am Samstag, den 1. September 2018, und Sonntag, den 2. September 2018, ein spannendes Programm auf der Bühne am Kennedyplatz und vor der Marktkirche. Zu erleben sind die MausShow und "Shaun das Schaf" sowie vielen verschiedene Aktionen zum Mitmachen.



Ein besonderer Höhepunkt ist das "Bergwerk 360°", mit dem der WDR zum Ende des Steinkohlebergbaus der Zechenkultur in NRW ein digitales Denkmal der besonderen Art setzt: In virtueller Realität kann man die Welt 1200 Meter unter Tage erleben und dort eine Fahrt mit der Dieselkatze machen oder im sogenannten 4D-Modul selbst die Kohle aus dem Flöz hauen.



Ein weiterer Topact wartet am 1. September 2018: Dann rockt die Band Alphaville - präsentiert von WDR 4 und Bastian Bender - die "GlückAuf Zukunft"-Bühne am Kennedyplatz.



Außerdem kann man an der Marktkirche das Team des WDR-Studios Essen zu Talks und Autogrammstunden treffen.



Pressekontakt: WDR Presse und Information Tel.: 0221 220 7100 Email: wdrpressedesk@wdr.de