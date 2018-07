Berlin (ots) - Opel setzt verstärkt auf Elektromobilität. "Wir stecken in einer großen Elektrooffensive", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller dem Tagesspiegel (Samstagausgabe). "Bis 2024 werden wir unser gesamtes Angebot elektrifiziert haben. Das ist ein Riesenschritt", betonte Lohscheller.



