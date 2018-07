Watts Miners läutet eine neue Ära der Kryptowährungen ein EQS Group-News: Watts Miners / Schlagwort(e): Produkteinführung Watts Miners läutet eine neue Ära der Kryptowährungen ein 27.07.2018 / 19:00 Watts Miners läutet eine neue Ära der Kryptowährungen ein Watts Miners freut sich, die offizielle Gründung von drei neuen Schürfanlagen bekanntgeben zu dürfen, die die Fähigkeit haben, den globalen Kryptoraum im Sturm zu erobern. Unter der Führung einiger der erfahrensten Spezialisten in der Branche des Krypto-Mining hat Watts Miners ASIC-Chiptechnologie eingesetzt, um drei Einführungsprodukte zu liefern, die für einfaches Handling vorkonfiguriert sind und eine Amortisierung innerhalb nur eines Monats versprechen. Die drei neuen Miner von Watts Miners heißen Watts Mini, Watts Miner und Watts Rack. Jeder dieser Miner wurde entworfen und konstruiert, um mit zahlreichen Algorithmen zu arbeiten. Abgesehen von Bitcoins können Litecoins, Ethereum, Monero und Dash geschürft werden. Das Unternehmen hat ein großartiges Hardware-Design entworfen, um Produkte zu entwickeln, die durch hohe Hashraten und niedrigen Energieverbrauch aus der Masse hervorstechen. Vor der Entwicklung des Produkts wurde jeder Miner gründlich ausgewertet, in Prototypen umgesetzt und unter Extrembedingungen druckgetestet. Das erwähnenswerteste Merkmal der neuen Miners von Watts Miners ist ihre hohe Hashrate. * Watts Mini: Bitcoin 120 TH/s, Litecoin 30 GH/s, Ethereum 4 GH/s, Monero 200 KH/s und Dash 1.1 TH/s * Watts Miner: Bitcoin 250 TH/s, Litecoin 50 GH/s, Ethereum 7 GH/s, Monero 300 KH/s und Dash 1.7 TH/s * Watts Rack: Bitcoin 1000 TH/s, Litecoin 200 GH/s, Ethereum 28 GH/s, Monero 1200 KH/s und Dash 6.8 TH/s Weitere beindruckende Merkmale dieser Miner sind: *Ein hochwirksames geschlossenes Kühlkreislaufsystem *Kann durch die geringe Lärmentwicklung in Wohnräumen eingesetzt werden *Geräuschlose Ventilatoren mit verbesserter Aerodynamik der Rotorblätter und eingebautem Antivibrationskissen *Radiatoren mit einer um mehr als 15 % erhöhten Rippenfläche *Leise Hochdruckpumpen *Lebensdauer von mehr als 70.000 Arbeitsstunden *Energieverbrauch von 800W ±10%, 1200W±10%, und (1200W±10%) x 4 für die drei Modelle "Wir haben es dem Durchschnittsbürger leichter gemacht, ins Schürfgeschäft einzusteigen. Alles, was Sie tun müssen, ist den Stecker einstecken und anfangen zu schürfen", sagt David Anderson, der Geschäftsführer von Watts Miners. Um mehr über Watts Miners und ihre erstklassige Produktpalette herauszufinden, besuchen Sie uns auf http://wminers.com Über Watts Miners: Watts Miners ist ein Hersteller von hochqualitativen Krypto-Minern, die eine extrem hohe Hashpower entwickeln, ohne dabei eine Menge Energie zu verbrauchen. Sein Team besteht aus mehreren hochkarätigen Experten von renommierten Unternehmen wie Samsung, Microsoft, IBM und vielen mehr. Das Unternehmen hat seine Zentrale in New York und verfügt zur Zeit über Produktionsstätten in den USA, Deutschland, China und Russland. Ende der Medienmitteilung 708875 27.07.2018

