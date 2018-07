DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.527,18 +0,51% +0,66% Stoxx50 3.162,77 +0,41% -0,47% DAX 12.860,40 +0,40% -0,44% FTSE 7.701,31 +0,50% -0,38% CAC 5.511,76 +0,57% +3,75% DJIA 25.441,00 -0,34% +2,92% S&P-500 2.817,73 -0,69% +5,39% Nasdaq-Comp. 7.737,78 -1,46% +12,09% Nasdaq-100 7.295,58 -1,42% +14,06% Nikkei-225 22.712,75 +0,56% -0,23% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,18 +19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,30 70,46 -0,4% -0,31 +18,6% Brent/ICE 74,65 74,54 +0,1% 0,11 +15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,62 1.222,63 +0,2% +2,99 -5,9% Silber (Spot) 15,52 15,38 +0,9% +0,14 -8,4% Platin (Spot) 829,75 828,00 +0,2% +1,75 -10,7% Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 -15,7%

Weitgehend festgezurrt sind die Ölpreise. Auf Wochenbasis haben sie aber kräftig zugelegt, gestützt von geopolitischen Sorgen. So hat Saudi-Arabien wegen Attacken der Huthi-Rebellen die Zufahrt ins Rote Meer gesperrt. Hinzu kommt die Verschärfung der Irankrise mit den im November beginnenden Sanktionen gegen das Land. Allerdings haben die Saudis und andere Opec-Mitglieder im Gegenzug ihre Produktion ausgeweitet. Wäre dies nicht der Fall, würden die Preise noch deutlich höher notieren, vermutet Torbjørn Kjus, Ko-Gründer des Ölhändlers Vistin Trading. Der Preis für die US-Sorte WTI verliert 0,5 Prozent auf 69,26 Dollar, während Brent 0,1 Prozent zulegt auf 74,65 Dollar je Barrel.

Der Goldpreis legt leicht zu und notiert wieder über der Unterstützung von 1.220 Dollar. Mit den leicht enttäuschenden BIP-Zahlen hat die Feinunze ins Plus gedreht. Sie steigt um 0,3 Prozent auf 1.226 Dollar, bleibt damit aber nahe am Jahrestief. Noch im Aprilhoch kostete die Unze über 1.365 Dollar.

FINANZMARKT USA

An der Wall Street neigen die Technologiewerte wie schon am Vortag zur Schwäche. Nachdem Facebook am Vortag für Verdruss gesorgt hat, folgen nun im Technologiesektor Twitter und Intel mit Enttäuschungen. Zu Beginn der Sitzung war das Sentiment im Technologiebereich noch von starken Amazon-Geschäftszahlen gestützt worden. Doch deren Strahlkraft lässt nach. Auch sonst finden die Anleger zum Wochenschluss keine überzeugenden Kaufargumente. Denn auf dem breiten Markt lasten tendenziell die schwachen Geschäftszahlen der Ölgiganten Chevron und Exxon. Zudem liefern die Konjunkturdaten des Tages Licht und Schatten. Auch der deutliche Anstieg des stark beachteten Bruttoinlandsprodukts kann die Anleger nicht zum Kauf von Aktien verleiten. Denn der BIP-Zuwachs im zweiten Quartal liegt leicht unter den Erwartungen, die allerdings sehr hoch waren. Amazon überrascht derweil positiv. Der Onlinehändler meldete für das zweite Quartal ein Rekordergebnis. Amazon steigen um 2,0 Prozent auf 1.873 Dollar. Kritischer zeigen sich die Investoren bei Intel. Der Chiphersteller hat zwar mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen und auch den Ausblick erhöht, Beobachter bemängeln aber den Umsatz mit Rechenzentren. Dieser wuchs "nur" um 27 Prozent, Analysten hatten auf mehr gehofft. Intel verlieren als Dow-Schlusslicht 6,4 Prozent. Die Twitter-Aktie wandelt auf den Spuren von Facebook am Vortag - sie bricht um 18,7 Prozent ein. Das Vorgehen gegen falsche Accounts hat zu einem Rückgang der Nutzerzahlen im zweiten Quartal geführt. Die Ölgiganten Exxon Mobil und Chevron haben die Erwartungen verfehlt. Die Aktien büßen 2,7 bzw 2,1 Prozent ein.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die gute Stimmung an den europäischen Aktienmärkten hat auch zum Wochenausklang angehalten. Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal auf eine annualisierte Rate von 4,1 Prozent beschleunigt. Die US-Inflation blieb aber abgesehen von den Nahrungsmittel- und Energiepreisen moderat, das begünstigte die Stimmung. Aus technischer Sicht hat sich das Bild für den DAX mit dem Überschreiten der 200-Tages-Linie deutlich aufgehellt. Stärkste Branche waren Telekomaktien, deren Index um gut 2 Prozent stieg. Bereits am Vortag hatte der Sektor nach positiv aufgenommenen Zahlen von Telefonica und Orange zu den Gewinnern gehört. Nun zogen Telecom Italia um 5 Prozent an, BT nach starken Zahlen ebenfalls um 5 Prozent und Deutsche Telekom um 2 Prozent. Starke Zahlen stützten nun auch den Bausektor in Europa. Saint-Gobain stiegen nach guten Quartalsergebnissen um 1,5 Prozent. Beim Schweizer Baustoffkonzern Lafargeholcim ging es sowohl mit dem Umsatz als auch dem Gewinn nach oben, beim französischen Bau- und Infrastrukturbetreiber Vinci wurde von Händlern das Gewinnplus hervorgehoben. Vinci legten um 3,3 Prozent und Lafarge um 2,6 Prozent zu. Der Index der europäischen Bauwerte stieg um 1,1 Prozent. Der Stoxx-Bankenindex zog um 0,7 Prozent an. Gut kam der Gewinn der spanischen Großbank BBVA an. BBVA stiegen um 1,3 Prozent. Beim Minenwert BHP Billiton ging es 2 Prozent höher, nachdem man sich erfolgreich vom unprofitablen Schieferöl-Geschäft getrennt hat. Im DAX enttäuschten BASF mit dem zweiten Quartal und fielen um 2,7 Prozent. Bei der ehemaligen Puma-Mutter Kering ist gut nicht gut genug. Denn trotz eines erneut starken Geschäfts der Marke Gucci wurden die nach guten Zahlen des Konkurrenten LVMH nochmals erhöhten Erwartungen nicht ganz erreicht. Kering brachen um fast 8 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Do, 17:17 % YTD EUR/USD 1,1659 +0,16% 1,1640 1,1663 -3,0% EUR/JPY 129,36 -0,11% 129,30 129,58 -4,4% EUR/CHF 1,1588 +0,12% 1,1581 1,1583 -1,1% EUR/GBP 0,8885 +0,04% 0,8890 0,8873 -0,1% USD/JPY 110,96 -0,26% 111,09 111,10 -1,5% GBP/USD 1,3122 +0,11% 1,3093 1,3144 -2,9% Bitcoin BTC/USD 8.127,99 +1,3% 7.913,71 8.214,01 -40,5%

Am Devisenmarkt bewegt sich der Dollar zum Euro volatil seitwärts, damit verharrt der Euro auf seinem zuletzt ermäßigten Niveau. Die Gemeinschaftswährung geht bei 1,1650 Dollar um und damit knapp über den Ständen des Vorabends. Am Vortag hatte EZB-Präsident Mario Draghi nochmals betont, dass die Zinsen bis Sommer 2019 unverändert niedrig bleiben. Dagegen ist in den USA mit weiteren Zinsschritten nach oben zu rechnen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien war keine einheitliche Tendenz auszumachen. Die Anleger warteten laut Händlern die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt ab, die im späteren Verlauf des Freitags veröffentlicht werden, wenn die asiatischen Börsen längst geschlossen sind. Deutlich im Plus zeigte sich die australische Börse. Gestützt wurde der Index hauptsächlich von BHP Billiton, die um 2,3 Prozent zulegten. Der Bergbaukonzern verkauft seine Schieferöl- und Schiefergasvorkommen in den USA für 10,5 Milliarden US-Dollar an BP. Kursgewinne verzeichnete auch die Börse in Tokio. Etwas Unterstützung kam vom Yen, der zum US-Dollar wieder etwas nachgegeben hatte. Für gute Stimmung sorgte daneben die japanische Notenbank, in dem sie bekräftigte, vorerst die Zehnjahresrendite weiter nahe 0,0 Prozent zu halten. Gesucht waren in Tokio Aktien der Elektronikbranche. Etwas leichter ging die Börse in Schanghai aus dem Handel. Aktien von Unternehmen, die Nutznießer eines Ausbaus der Infrastruktur wären, profitierten gegen die Tendenz erneut von den potenziellen Wirtschaftsstimuli, die die Regierung Anfang der Woche in Aussicht gestellt hatte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer will gegen EuG-Verbot von Neonikotinoiden vorgehen

Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat angekündigt, Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Gerichts der Europäischen Union (EuG) zu Einschränkungen beim Einsatz von Neonikotinoiden einzulegen. Das Gericht hatte im Mai ein Freilandverbot der EU-Kommission aus dem Jahr 2013 für drei Insektengifte aus der Gruppe der Neonikotinoide bestätigt, die für das Bienensterben verantwortlich gemacht werden.

Verdacht auf Einbau giftiger Bauteile bei 100.000 Elektroautos

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) geht dem Verdacht nach, ob die Autoindustrie womöglich hochgiftige Teile mit dem Schwermetall Cadmium verbaut hat. "Die Thematik ist bekannt und ihr wird durch das KBA nachgegangen", teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Die Behörde ist dem Ministerium unterstellt. Die Wirtschaftswoche hatte zuvor berichtet, dass womöglich 100.000 Elektroautos betroffen sein könnten. Das Blatt beruft sich auf einen Insider.

EU-Ausschuss empfiehlt Bayer-Arznei Xarelto für weiteren Anwendungsbereich

Bayer hat gute Chancen auf eine Zulassungserweiterung für den Blutverdünner Xarelto. Der Ausschuss für Humanarzneimittel CHMP der europäischen Arzneimittelbehörde EMA empfahl das Mittel zur Vorbeugung von zum Beispiel Herzinfarkt und Schlaganfall bei erwachsenen Patienten mit koronarer Herzkrankheit oder Verschlusskrankheit in den Beinen, auch als Schaufensterkrankheit bezeichnet.

Deutz konkretisiert Prognose 2018: EBIT-Marge bei mindestens 4,5%

Die Aussetzung des Streiks bei einem seiner wichtigen Zulieferer verschafft dem Motorenhersteller Deutz Luft und veranlasst ihn zu einer konkreteren Prognose für 2018. Das Unternehmen erwartet nun eine EBIT-Marge vor Sondereffekten von mindestens 4,5 Prozent. Das Unternehmen erwartet nun eine EBIT-Marge vor Sondereffekten von mindestens 4,5 Prozent.

Hawesko übernimmt österreichischen Marktführer Wein & Co

Die Weinhandelsgruppe Hawesko übernimmt den österreichischen Konkurrenten und dortigen Marktführer Wein & Co. Damit werden die Großhandelsaktivitäten in Österreich um einen Anbieter im Endkundenbereich ergänzt, wie das Unternehmen aus Hamburg mitteilte. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

WPP-Veteran Read Favorit für Sorrell-Nachfolge - Kreise

Der WPP-Manager Mark Read hat offenbar gute Chancen, Nachfolger des im April ausgeschiedenen CEOs Martin Sorrell zu werden. Dies sagten mit dem Vorgang vertraute Personen, räumten aber zugleich ein, dass der Werbekonzern noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe. Der Branchenveteran Hamish McLennan, ein weiterer Spitzenkandidat, sei nicht mehr im Rennen. Read ist bereits viele Jahre bei WPP, er wurde nach dem Abgang von Sorrell zum Co-CEO befördert.

Telefonica verkauft Telxius-Beteiligung für 378,8 Millionen Euro

Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat eine indirekte Beteiligung von knapp 10 Prozent an dem Mobilfunkmasten-Betreiber Telxius an die Pontegadea Group verkauft. Dafür erhält die Telefonica SA 378,8 Millionen Euro. Pontegadea, die von dem Chef des Textilkonzerns Inditex, Amancio Ortega, kontrolliert wird, werde einen Anteil von 16,65 Prozent an der Telefonica-Tochter Pontel Participaciones SL erwerben. Diese wiederum hält 60 Prozent am Aktienkapital der Telxius Telecom SA.

Disney hat Plazet der Aktionäre für Kauf von Fox-Teilen

Walt Disney hat eine weitere Hürde beim geplanten Kauf der Entertainmentaktivitäten von 21st Century Fox genommen. Die Aktionäre beider Unternehmen stimmten der 71,3 Milliarden US-Dollar schweren Transaktion zu, wie der Unterhaltungskonzern mitteilte.

Abbvie übertrifft Erwartungen und hebt Jahresprognose an

Der US-Pharmakonzern Abbvie wird nach einem besser als erwarteten zweiten Quartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Beim Wachstum konnte sich das Unternehmen auf sein Blockbuster-Medikament Humira verlassen. Der Gewinn kletterte im Quartal auf 1,98 von 1,92 Milliarden US-Dollar.

Colgate-Palmolive setzt im 2. Quartal weniger um als erwartet

Colgate-Palmolive hat im zweiten Quartal weniger umgesetzt als erwartet. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel in den USA um 1,4 Prozent. Seinen Nettogewinn steigerte der Konsumgüterkonzern in den drei Monaten auf 637 Millionen US-Dollar oder 73 Cent je Aktie, von 524 Millionen oder 59 Cent je Anteil im Vorjahresquartal. Bereinigt verdiente Colgate-Palmolive 77 Cent je Aktie und traf damit die Erwartungen der von Factset befragten Analysten.

Exxon verfehlt Erwartungen - Aktie gibt 2 Prozent nach

Exxon Mobil hat im zweiten Quartal dank höherer Ölpreise mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahr. An die Erwartungen der Analysten reichten die Ergebnisse aber nicht heran. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel in den USA rund 2 Prozent.

Reifenhersteller Goodyear senkt Ausblick

Der Reifenhersteller Goodyear wird pessimistischer für den weiteren Jahresverlauf. Der Ausblick für das operative Ergebnis im laufenden Jahr wurde gesenkt. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel trotz eines besser als erwarteten Gewinns um 2,55 Prozent. Das Papier hat seit Jahresbeginn mehr als ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Die Aktie könnte auf dem niedrigsten Niveau seit Oktober 2014 eröffnen.

Merck & Co übertrifft Markterwartungen

Der US-Pharmakonzern Merck hat im zweiten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, netto aber weniger Gewinn gemacht. Bereinigt verdiente die Gesellschaft indes mehr als im Vorjahr und auch als am Markt erwartet. Die Merck-Aktie legt im vorbörslichen Handel in den USA knapp 1 Prozent zu.

Twitter steigert Gewinn trotz sinkender Nutzerzahlen

Das Vorgehen gegen falsche Accounts hat bei Twitter zu einem Rückgang der Nutzerzahlen im zweiten Quartal geführt, eine Entwicklung, die sich im dritten Quartal wohl fortsetzen wird. Dennoch erzielte der Kurzbotschaftendienst nach verlustreichen Jahren den dritten Quartalsgewinn in Folge. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer sank im Vergleich zum Vorquartal um 1 Million auf 335 Millionen weltweit.

Chevron enttäuscht im 2. Quartal trotz Gewinnverdoppelung

Chevron hat im zweiten Quartal zwar mehr umgesetzt und verdient, die Markterwartungen konnte der US-Ölkonzern aber nicht erreichen. Die Gewinne aus dem höheren Ölpreis seien durch Rückgänge beim Erdgas mehr als aufgezehrt worden. In den drei Monaten steigerte der Konzern den Umsatz rasant um 22 Prozent auf 42,2 Milliarden US-Dollar. Wie Chevron weiter mitteilte, kletterte der Nettogewinn auf 3,41 Milliarden von 1,45 Milliarden Dollar noch kräftiger.

