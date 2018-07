Für den kanadischen Marihuanazüchter Tilray (WKN: A2JQSC) begann der erste Tag als börsennotiertes Unternehmen mit einem Knall. Und am zweiten Tag setzte sich der Aufschwung sogar fort. In weniger als 48 Stunden erhielt Tilray die Bezeichnung: heißeste Marihuana-Aktie auf dem Markt. Am 19. Juli 2018 führte es als erstes kanadisches Marihuana-Unternehmen seinen Börsengang (IPO) direkt an der US-Börse durch. Tilray schloss sich der Cronos Group (WKN: A2DMQY) an der Nasdaq und Canopy Growth (WKN: A140QA) an der New Yorker Börse (NYSE) an. Sowohl Cronos- als auch Canopy-Aktien nahmen jedoch zuerst in Kanada den Handel auf, bevor sie an den US-Börsen ...

