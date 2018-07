Die US-Börsenaufsicht hat einmal wieder Pläne für einen Bitcoin-ETF abgelehnt. Für die Krypto-Branche ist die Botschaft klar: Sie muss ihre Hausaufgaben machen.

Wohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne "Coin & Co.". Heute Teil 25: Was der Krypto-Hype mit dem Goldrausch gemein hat.

Seit über drei Jahren schon versuchen Tyler und Cameron Winklevoss einen Bitcoin-ETF zu starten. Am Donnerstag sind die Gründer der New Yorker Krypto-Börse Gemini damit wieder einmal gescheitert. Die US-Börsenaufsicht SEC hat auch eine nachgebesserte Initiative abgelehnt, mit niederschmetternden Argumenten.

Für die Zwillinge, die zu den ersten Bitcoin-Milliardären gehören, ist das ein herber Rückschlag. Für Anleger jedoch ist die Entscheidung der SEC eine gute Nachricht. Sie verdeutlicht: Die nach Marktwert größte Kryptowährung ist immer noch nicht so sicher, so stabil und frei von Manipulationen, wie die Krypto-Enthusiasten behaupten. Das heißt nicht, dass es nie einen Bitcoin-ETF geben wird. Doch für den Moment heißt das: Die Krypto-Branche muss weiter ihre Hausaufgaben machen.

Ein wichtiges Argument der SEC: Das Risiko von Preismanipulationen im Bitcoin-Mart ist immer noch extrem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...