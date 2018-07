Der Flughafen Wien konnte seit 2012 bis heute eigenen Angaben zufolge deutliche Verbesserungen in seinen Umweltkennzahlen erreichen. 2018 entsteht am Standort die bereits vierte Photovoltaik-Anlage mit rund 8.000 m² Solarfläche, neue Abfallcontainer informieren beim Erreichen der Füllkapazität vollautomatisch den Entsorgungsdienst und im Rahmen eines Forschungsprojektes mit der TU-Wien arbeitet der Flughafen an der "Smart Airport City": Diese und viele weitere Maßnahmen hat die Flughafen Wien AG heute in ihrem neuen Nachhaltigkeitsbericht vorgestellt. "Die erfolgreiche Entwicklung zeigt, dass ein effizientes Umweltmanagement es möglich macht, produktiver zu werden, Kundenzufriedenheit und Servicequalität zu steigern, Energieverbrauch...

