Haustiere bieten manchen Unternehmen offenbar bessere Wachstumschancen als Süßigkeiten. Deshalb kauft der Mars-Konzern eine Tierklinikkette nach der anderen. Auch Fressnapf mischt im Geschäft mit der Tiergesundheit mit.

Sie machten Tierärztin und Tierarzt zum Traumberuf vieler Kinder: Clarence, der schielende Löwen, der wegen seines Sehfehlers nicht mehr jagen kann. Judy, die kluge Schimpansendame, die permanent Unsinn anstellt. Und Dr. Marsh Tracy, der zusammen mit seiner Tochter Paula eine Wildtierstation in Afrika leitet. Sie waren die Hauptdarsteller der Abenteuer-Serie "Daktari" (Swahili für "Arzt, Doktor"), deren vier Staffeln erstmals Mitte der Sechzigerjahre über die Bildschirme flimmerten.

Doch die Zeiten, als der Tierarzt noch Herr seiner eigenen kleinen Praxis war (bei "Daktari", "Der Doktor und das liebe Vieh" oder "Unser Charly" romantisch in Szene gesetzt), neigen sich dem Ende entgegen - seit geraumer Zeit in den USA, bald wohl auch in Europa. Das Magazin Businessweek spricht von "Corporatization" der Veterinärmedizin und meint: Großkonzerne übernehmen kleine Tierarztpraxen und -kliniken, so wie Wal-Mart und Aldi einst die Tante-Emma-Läden ausgerottet haben.

So wird die schwedische Tierklinikkette AniCura demnächst zum US-amerikanischen Lebensmittelriesen Mars gehören, dem Familienunternehmen mit Sitz in Virginia. Die Beweggründe des Konzerns, der neben Schokoriegeln (Twix, Snicker, Wrigley's-Kaugummi), Lebensmitteln (Uncle-Ben's-Reis), Getränken und Pflanzenpflegeprodukten auch Tiernahrung (Pedigree, Whiskas) herstellt, liegen auf der Hand: In der Haustiersparte sind die Wachstumsaussichten blendend, in der Süßwarensparte dagegen nicht.

Über den Kaufpreis hat sich der Konzern nicht geäußert, laut Reuters und Wall Street Journal sollen die Amerikaner knapp zwei Milliarden Dollar gezahlt haben. Eingegliedert wird AniCura in die Tiernahrungssparte Mars Petcare. Mars ist ein familiengeführtes Unternehmen mit über 75.000 Mitarbeitern in 50 Ländern. Der Lebensmittelkonzern erzielt mittlerweile weltweit die Hälfte seines Umsatzes von umgerechnet rund 30 Milliarden Euro mit Tierfutter wie zum Beispiel Pedigree, Whiskas, Royal Canin oder Sheeba.

