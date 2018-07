Möchtest du jemals so viel Geld wie Warren Buffett auf dem Konto haben? Ein guter Anfang wäre, an der Börse keine großen Fehler zu machen. Womit wir schon bei Buffetts erster Regel wären: "Verliere niemals Geld". Falls du dich nun fragen solltest, was Regel Nr.2 ist: "Vergiss Regel Nr.1 nicht". Heute spreche ich über drei gewaltige Fehler, die schon viele Investoren an der Börse ruiniert haben und den Traum vom großen Reichtum in einen Albtraum verwandelten. Doch leider werden genau diese Fehler immer noch häufig gemacht. Dein Portfolio ist nicht diversifiziert Es gibt eine goldene Regel von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...