BASF (WKN: BASF11) hat am 27.07.2018 seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018 präsentiert. Bevor es an die Zahlen geht, hier das Fazit vorweg: Die Zahlen lagen im Großen und Ganzen im üblichen Rahmen, es gab weder Überraschungen noch einen Grund zur Enttäuschung. Doch lass uns nun zum konkreten Zahlenwerk übergehen. Zahlen, Daten, Fakten BASF konnte in seinem zweiten Quartal moderat wachsen. So stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 3 % auf 16,78 Milliarden Euro, das EBIT um 5 % auf 2,29 Milliarden Euro. Beim Ergebnis je Aktie verschlechterte sich der Wert ...

