27. Juli 2018 - 23:55 Uhr - Ob der Bitcoin diese Marke von 9.000 USD letztlich erreichen wird, ist noch fraglich. Aber in die Nähe wird er doch wohl kommen. - Am heutigen Freitag erarbeitet sich der Bitcoin ein schönes Tagesplus von 320 USD oder guten 4%. Er notiert aktuell bei 8.260 USD (Bitfinex). Damit kann er den roten Mittwoch und den roten Donnerstag mit einer schönen grünen Candle weitestgehend kompensieren. Wichtig ist, dass er nun wieder in die richtige Richtung zeigt, nämlich nach oben. ...

