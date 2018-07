von Peter Schweitzer, €uro am Sonntag €uro am Sonntag: Mit einem ICO, einem Initial Coin Offering, soll im August der Ausbau von Infinitus zu einer Anwendung für alle Nutzer von Kryptowährungen finanziert werden. Was macht Infinitus genau? Rupertus Rothenhäuser: Infinitus ist eine Blockchain-basierte, dezentrale, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...