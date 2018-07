Am ersten Tag der Sommerferien in Bayern musste der Münchner Flughafen am Samstagmorgen teilweise geräumt werden. Es kam zu Verspätungen vieler Abflüge.

Das Terminal 2 am Münchner Flughafen ist am Samstagmorgen geräumt worden, weil sich eine Person unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...