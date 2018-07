Wirecard-Chef Markus Braun sieht kein Ende des Kurshöhenflugs bei der Aktie des Zahlungsabwicklers. "Wir glauben daran, dass wir aufgrund unserer Innovationskraft und des sich beschleunigenden Wachstums in den nächsten Jahren sowohl das Ergebnis als auch den Unternehmenswert vervielfachen können", sagte Braun der "Welt am Sonntag".

Bislang seien gerade einmal 1,5 Prozent aller Zahlungstransaktionen weltweit voll digital. "Das Wirecard-Wachstum der nächsten zehn Jahre wird das der vergangenen zehn Jahre deutlich in den Schatten stellen", so Braun weiter. Der Unternehmenswert von Wirecard hat sich allein in den vergangenen zwei Jahren bereits auf 20 Milliarden Euro vervierfacht. Damit ist Wirecard an der Börse mittlerweile fast so hoch bewertet wie die Deutsche Bank.

Das Unternehmen mit weltweit fast 5000 Mitarbeitern gilt als heißer Kandidat für den Deutschen Aktienindex. Nach jetzigem Stand müsste im September die Commerzbank weichen. Laut Braun wird sich die Bezahlwelt grundlegend verändern. "Kassen im bisherigen Sinne gibt es in einigen Jahren nicht mehr", sagte er der "Welt am Sonntag".

Der eigentliche Bezahlvorgang werde mehr und mehr zur Nebensache. "Für mich ist alles, was wir bislang bei der Digitalisierung gesehen haben, nur eine Brückentechnologie zur nächsten Innovation."