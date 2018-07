Eine beliebte Anlagestrategie ist der Kauf von Aktien von Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Gewinne rasch zu steigern. Diese Strategie funktioniert, weil die Aktien der meisten Unternehmen mit einem Vielfachen ihres Gewinns bewertet werden - wenn also das Nettoeinkommen eines Unternehmens wächst, dann sollte der Aktienkurs ebenfalls steigen. Auch wenn Investitionen in Wachstumstitel sehr lohnend sein können, ist diese Strategie nicht für jedermann geeignet. Denn Wachstumswerte bergen größere Risiken als Aktien von stabileren, langsam wachsenden Unternehmen. Schauen wir uns genauer an, was ein Wachstumswert ist, welche Risiken mit Wachstumsinvestitionen verbunden sind und wie Wachstumsinvestoren ihr Risiko managen können ....

Den vollständigen Artikel lesen ...