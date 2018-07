Der Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Felbermayr zeigt sich nach dem Treffen von Trump und Juncker optimistisch. Möglicherweise könnte mit dem pragmatischen Trump nun doch noch ein "TTIP light" zustande kommen.

Herr Felbermayr, um Trump zu besänftigen sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu, die EU wolle künftig Flüssiggas und Soja aus den USA einführen. Aus EU-Kreisen ist zu hören, dass es sich dabei nicht um echte Zugeständnisse handele. Stimmt Sie die Einigung trotzdem optimistisch?Gabriel Felbermayr: Vor ein paar Tagen sind wir alle noch davon ausgegangen, dass ein Handelskrieg zwischen der EU und den USA ein sehr wahrscheinliches Szenario ist. Jetzt sieht es so aus, als könnten wir an die TTIP-Verhandlungen anschließen und eine Art "TTIP light" auf die Beine stellen. Natürlich bleibt die Frage, wie lange Trump an der nun getroffenen Einigung festhält - und ob Juncker nichts sagt, das Trump verärgert. Aber eine Tür für weitere Verhandlungen ist geöffnet und das ist in Anbetracht der vergangenen Wochen sehr positiv. Wir haben eine Art Waffenstillstand erreicht.

Ein Ergebnis des Treffens: Eine hochkarätig besetzte Arbeitsgruppe soll Gespräche über ein Handelsabkommen aufnehmen, dabei sollen Zölle und Handelsbarrieren für industrielle Güter auf null gesetzt werden. Explizit ausgenommen davon sind allerdings die für Europa zentralen autobezogenen Güter. Was sagt das über den Wert dieser Verhandlungen?Zunächst einmal bedeutet das, die Amerikaner warten die Untersuchung des US-Handelsministeriums ab, die Trump in Auftrag gab.

Das Handelsministerium "überprüft", ob Automobilimporte eine Sicherheitsbedrohung für die USA darstellen.Das wird am Ende der Lackmustest dafür sein, wie ernst der Trump-Administration die Annäherung an Europa ist. Wenn sie sie ernst nimmt, dann lautet das Ergebnis des Berichts: Stahl und Aluminium sind für die Rüstungsindustrie zentral und deswegen sicherheitsrelevant, ein VW Golf hingegen nicht.

Aber Trump behält damit den wichtigsten Trumpf in der Hand: Er kann der EU mit Zöllen auf Automobilimporte drohen.Kurzfristig bereitet mir das keine Bauchschmerzen. Juncker und Trump haben sich darüber verständigt, dass während der Verhandlungen keine weiteren Zölle eingeführt werden. Sollten die Verhandlungen zu einem Handelsabkommen gut laufen, ist das ohnehin vom Tisch.

Die Verhandlungen sollen "zeitnah" beginnen - das erinnert an Trumps Gipfel mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un: Schöne Bilder, große Worte, keine konkreten Fristen.Das ist Donald ...

