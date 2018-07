Auf der teuren Insel Sylt mangelt es an Krankenpflegern, Verkäufern und Hotelfachleuten. Viele suchen sich lieber auf dem Festland einen Job - nicht zuletzt auch wegen der schlechten Zugverbindung.

Sylt gilt als Lieblingsinsel der Schönen und Reichen in Deutschland. Wohnraum ist für Normalverdiener aber kaum bezahlbar. Das wird auf dem Arbeitsmarkt der teuren, schicken Insel immer spürbarer. Krankenpfleger, Verkäufer, Tischler, Hotelfachleute - auf Sylt werden Fachkräfte dringend gesucht.

Bei der zuständigen Arbeitsagentur in Flensburg waren im Juni 388 offene Stellen gemeldet, davon 386 sozialversicherungspflichtig. Vor allem das Gastgewerbe sucht Personal. In Hotels und Restaurants gab es 160 offene Stellen. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf Sylt bot Mitte Juli online mehr als 110 offene Stellen an.

Ein Problem: Die Insel kämpfe um die gleichen Arbeitskräfte wie die Betriebe auf dem Festland, sagt der Sprecher der Flensburger Agentur für Arbeit, Christian Groborsch. "Und die Chance, auf dem Festland eine gut bezahlte Stelle zu bekommen, ist derzeit sehr gut."

Viele Arbeitnehmer fragten sich also, warum sie den Pendelstress auf sich nehmen sollten - zumal die Probleme auf der Bahnstrecke nach Sylt in den vergangenen Jahren nicht weniger geworden sind. "Durch die Probleme auf der Marschbahn ist die Motivation, auf der Insel zu arbeiten, für viele noch geringer geworden", sagt Groborsch. Ein Problem, das auch Karl Max Hellner kennt. Hellner besitzt ...

