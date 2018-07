Mit den Niederlagen des IS im Irak und Syrien hat sich die Terrorgefahr nicht verbessert. Im Gegenteil: Die Arbeit für die Behörden wird schwieriger.

Die Bedrohung durch militante Islamisten in Deutschland hat sich binnen eines Jahres verändert. Während die Sicherheitsbehörden bis zum Sommer 2017 vor allem darauf fokussiert waren, die Rekrutierung von Kämpfern für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu unterbinden und vom IS nach Europa eingeschleuste Terror-Kommandos zu entdecken, machen ihnen inzwischen insbesondere Einzeltäter, kleine Salafisten-Zirkel und Rückkehrer aus dem IS-Gebiet zu schaffen.

Das liegt am wachsenden Fahndungsdruck, der die Extremisten zu einem noch versteckteren Handeln zwingt, aber auch an den Niederlagen, die der IS im Irak und in Syrien erlitten hat. Der Zusammenbruch des Pseudo-Kalifats der Terrormiliz hat nach Einschätzung des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, aber nicht zu einem "Verschwinden dschihadistischer Ideologie" geführt.

Seit Anfang 2017 wurden laut Verfassungsschutz in fünf Fällen gefährliche Islamisten, die Anschläge vorbereiten wollten, aus dem Verkehr gezogen. Sieben Männer nahm die Polizei ...

