Die neue Kinesis Plattform wurde geschaffen, um die Volatilität des Krypto-Devisenmarktes zu reduzieren und den täglichen Gebrauch von Kryptowährung komfortabler zu machen. Die mit Gold und Silber besicherten Münzen KAU und KAG werden für die Bezahlung mit Debitkarten Visa und Mastercard unterstützt. Kinesis behauptet, dass Kunden in der Lage sein werden, in Einzelhandelsgeschäften zu zahlen, Geld von Geldautomaten abzuheben und Kryptowährungen sofort in Fiat zu übertragen. Tokens von Kinesis arbeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...