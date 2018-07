Nicht immer wird es was mit der Rendite - Beispiel OGI AG

Fehl-Entwicklungen kosten bekanntlich Geld. In meinem Beitrag "Geldanlagen mit traumhaften Renditen - Glückseligkeit oder Katzenjammer?" habe ich bereits einige meiner Gedanken zu diesem Thema aufgeführt.

Nicht nur Aktien oder andere börsennotierte Produkte zählen zu den Anlagemöglichkeiten. Es kann alles gut laufen: die Zinsen werden pünktlich bezahlt und die Rückzahlung erfolgt fristgerecht. Schöne Rendite, super Sache. Aber was kann, nicht nur theoretisch, passieren, wenn sich eine Geldanlage ungünstig entwickelt? Leider kann dies auch vorkommen und Anlegerwünsche gehen nicht in Erfüllung. Sicherlich dürfen auch solche Investments angesprochen werden, die bedauerlicherweise für Anleger zu keinem monetären Zuwachs führten oder das eingesetzte Kapital sogar für verlustig betrachtet werden muss? Negative Entwicklungen sind unbefriedigend und Insolvenz klingt nicht gut. So dürften es wahrscheinlich die Anleger der Ogi & Gas Invest AG (OGI AG) sehen, um hierzu ein aktuelles Beispiel aufzuführen. Bei Internetrecherche kann in Erfahrung gebracht werden, dass diese Firma jetzt im Juni Insolvenz angemeldet hat. Beispielsweise hier nachzulesen.

