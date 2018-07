Investoren freuen sich diesen Monat auf Gewinnberichte von Tech-Giganten wie Facebook und Apple, aber ein viel kleineres Start-Up könnte das interessanteste Unternehmen in Sachen Tech sein. Shopify (WKN:A14TJP) - eine Cloud-basierte E-Commerce-Plattform - ist in den letzten drei Jahren um 67 % und mehr als 400 % gestiegen. Der geradezu explodierende Aktienkurs, der rapide steigende Gesamtumsatz und der steigende Umsatz mit Lösungen für Händler machen Shopify zu einem Wachstumswert in Reinform. Der Fluch einer erfolgreichen Wachstumsaktie sind natürlich die hohen Erwartungen, die mit der hohen Bewertung einhergehen. Das macht Shopifys Ergebnisse für das zweite Quartal besonders interessant. Hier einmal eine ...

