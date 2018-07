Fraport-Chef Stefan Schulte und der Leiter des Griechenland-Geschäfts über Ärger mit der Lufthansa, überlastete Sicherheitskontrollen und die Probleme bei seinen 14 Flughäfen in Griechenland.

Herr Schulte, Herr Zinell, Fraport kritisiert seit dem Frühjahr die Organisation der Sicherheitskontrollen an den deutschen Flughäfen. Nun liefen die Ferien bislang ohne das befürchtete Chaos und deutlich längere Check-in-Zeiten. Lagen Sie falsch?Schulte: Nein. Es stimmt, dass wir das Chaos verhindern konnten und die Kontrollen angesichts der großen Passagierzahlen soweit ordentlich laufen. Die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei läuft sehr gut, sehr viele Freiwillige aus dem ganzen Fraport-Konzern, auch von anderen Standorten, unterstützen intensiv und das Sicherheitspersonal macht viele freiwillige Zusatzschichten.

Also Problem gelöst?Schulte: Nein. Wir haben trotz aller Maßnahmen immer wieder Wartezeiten von 30 Minuten und mehr. Das ist nicht in Ordnung. Die Kontrollen sind im europäischen Vergleich nach wie vor ineffizient organsiert und brauchen zu lange. Doch es gibt gute Ansätze, die in die richtige Richtung gehen.

Was meinen Sie da konkret?Schulte: Sowohl die Gespräche mit der Bundespolizei hier vor Ort als auch mit dem Innenministerium in Berlin zeigen, dass das Problem überall verstanden und an Lösungen gearbeitet wird. Hier in Frankfurt haben wir schon zusätzliche Kontrollspuren geschaffen und es sollen weitere folgen. Bis zum nächsten Jahr wollen wir einen Anbau ans Terminal 1 realisieren mit zusätzlich bis zu zehn Kontrollspuren. Wir tun maximal alles, was wir können, um die Warteschlangen und -zeiten so gering wie möglich zu halten.

Überzeugt das auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr? Der hat Sie scharf kritisiert. Frankfurt als Flughafen sei nur bei den Preisen, aber nicht beim Service premium.Schulte: Richtig ist, dass auch bei uns derzeit nicht alles "rund" läuft. Über die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen haben wir gerade gesprochen, es fehlt darüber hinaus an Bundespolizisten an der Ein- und Ausreise. Und natürlich kumulieren sich irgendwo in Europa entstandene Verspätungen an einem Hub wie Frankfurt besonders stark, da Frankfurt weltweit die höchste Verbindungsdichte hat. Die große Anzahl der Flugstreichungen, die derzeit so viele Passagiere verärgert, ist in Frankfurt aber kaum ein Thema. Ursächlich dafür und für die vielen Verspätungen waren in Europa eher die hohe Zahl der starken Gewitter, die zahlreichen Streiks von Fluglotsen in diversen südeuropäischen Ländern sowie die auf Europas Hauptachsen vollen Luftstraßen. Gleichzeitig wird der Luftverkehrsmarkt nach der Air Berlin-Insolvenz neu geordnet. Hier kämpfen Airlines um Marktanteile. So schnell wie der Markt wächst, bekommen sie aber nicht die Flugzeuge wieder in den Dienst gestellt. All das führt dann in Summe zu den Verspätungen und Flugstreichungen.

Manche Fluglinien wie Eurowings haben in diesem Jahr bisher mehr als zehn Mal so viele abgesagte und verspätete Flüge wie in 2017. Wie lange wird das aus Ihrer Sicht so bleiben?Schulte: Alle gemeinsam arbeiten intensiv daran, dass sich die Situation möglichst bald bessert. So werden zusätzliche Flugzeuge und Crews in den Dienst gestellt, Flugpläne überarbeitet und entzerrt, Personal am Boden eingestellt und Prozesse effizienter gestaltet. Aber nicht alles geht von heute auf morgen. Wenn Sie allein das Beispiel der fehlenden Fluglotsen nehmen, dann müssen diese erst ausgebildet werden. Im Jahr 2019 dürfte es also besser aussehen, aber noch nicht alles wird top sein.

Ärger haben Sie mit der Lufthansa auch anderswo. Weil der Fluggesellschaft die Landegebühren zu ...

