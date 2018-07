Vor einem Jahr übernahm der Flughafenkonzern Fraport 14 regionale Airports in Griechenland. Seither wird saniert - anfangs gegen heftige Widerstände, aber mit Erfolg. Doch der Milliardendeal ist hochriskant.

Eine britische Pensionärin im beigen Kleid mit Blumenmuster steigt am Flughafen Thessaloniki aus dem Taxi. "Das ist ja alles so viel sauberer als voriges Jahr", sagt sie freudig zu ihrem Mann. "Gibt sogar Gepäckwagen", erwidert dieser ebenso erfreut und schiebt ihre Koffer vorbei an schicken Blumenkästen aus Holz Richtung Abflughalle. Drinnen folgt die Ernüchterung: Das Paar sucht vergeblich eine Anzeigetafel mit Flügen und Gates. Schließlich entdecken sie am Ende der Halle zwei betagte Minibildschirme - versteckt hinter einer langen Warteschlange. "Griechenland und seine Altertümer", sagt der Mann.

Auf schöne Überraschungen folgen bittere Ernüchterungen - so geht es auch dem Flughafenkonzern Fraport, der Thessaloniki und 13 weitere Airports Griechenlands im April 2017 übernommen hat. Für nur 1,2 Milliarden Euro. Doch das vermeintliche Schnäppchen wird noch lange ein Zuschussbetrieb bleiben. Alle Flughäfen des Landes sind nach jahrzehntelanger Misswirtschaft immer noch in schlechtem Zustand. In Ranglisten liegen sie auf dem Niveau von Nigeria oder dem Südsudan. Sanieren ist längst keine Option mehr. Fraport muss stattdessen in Rekordzeit zehn Terminals neu bauen oder von Grund erneuern. Mindestens 415 Millionen Euro zusätzlich wird das kosten - rund 100 Millionen mehr als geplant.

Der Frankfurter Ausflug nach Griechenland ist ein Risikogeschäft. Die Substanz bröckelt, buchstäblich jeden Tag. Zudem ebbt der Widerstand der Bevölkerung und Mitarbeiter gegen die deutschen Eigentümer nicht völlig ab. Längst sind die Insel-Airports wie auf Kreta, Rhodos und Samos mit ihren stickigen Terminals Chefsache - und eine Art Schicksalsprojekt für Fraport-Chef Stefan Schulte. Er braucht Wachstum im Ausland.

Richtig viel passiert ist noch nicht. Zwar hat Fraport die gröbsten Missstände der staatlichen Zeit beseitigt - weniger Dreck, straffere Organisation, sanierte Klos. In Thessaloniki hat jedes Gate nun gar Platz für eine eigene Warteschlange, zudem gibt es vier neue Restaurants. Doch das Rentnerpaar aus England muss gleich drei Mal anstehen, um Gepäck aufzugeben: am Check-in-Automaten, an dem Schalter fürs Koffer-Etikett und einer zentralen Annahme. "Das wird alles bald anders", beteuert Flughafenchef Ioannis Vogiatzis.

Denn die Passagierzahlen an den griechischen Fraport-Flughäfen legten im ersten Halbjahr 2018 mit gut zehn Prozent im Schnitt fast doppelt so stark zu wie prognostiziert. Dazu entdecken Nobelairlines wie Qatar Airways die Ägäis und sorgen schneller als erwartet für bessere Zahlen. "Wir sind wirklich zufrieden", sagt Konzernchef Stefan Schulte. Zwar gebe es in diesem und im nächsten Jahr wegen der vielen Investitionen erwartungsgemäß noch Verluste. "Doch die Ergebnisse sind besser als erwartet, und es könnte bereits 2020 einen ersten Gewinn geben", so Schulte, der kurz vor seiner Halbjahresbilanz nicht konkreter werden kann.

Der Konzernchef braucht den Erfolg. Deshalb reist er mehrmals im Jahr zu den Flughäfen, Ende Juni gar mit Aufsichtsräten. Das bislang 1,7 Milliarden Euro teure Engagement ist nicht nur die größte Investition der Unternehmensgeschichte. "Es ist vor allem aufgrund der politischen Rahmenbedingungen derzeit das wohl ambitionierteste Projekt der Branche", sagt Michael Garvens, bis Ende 2017 Chef des Flughafens Köln und heute selbstständiger Berater.

Der Konzern übernahm gleich 14 weit verstreute und verwahrloste Pisten auf einmal. Kein anderes Unternehmen hatte sich so etwas je getraut. Zumal die Hessen nicht mal Hausherr sind, sondern die Airports auf 40 Jahre quasi ...

