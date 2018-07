Die Analysten der Barclays haben ihr Kursziel vor den Quartalszahlen am 31. Juli angepasst. Das Kursziel sankt um 2,20 Euro auf 20,80 Euro. Grund hierfür sehen die Experten den steigenden Ölpreis und die damit einhergehenden hohen Kerosinpreise. Dieser könnte sich natürlich auf die Zahlen des Unternehmens ausgewirkt haben.Die Aktie befindet sich seit knapp zwei Wochen in einer neuen Aufwärtsbewegung. In dieser Zeit konnte die Aktie knapp 1,60 Euro ...

