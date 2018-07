Der Satz "Lege nie alle Eier in einen Korb" ist eine andere Art zu sagen, dass niemand alle seine Ressourcen für eine einzelne Idee, ein Unternehmen oder einen Vermögenswert riskieren sollte. Einfach gesagt: Wenn all deine Eier in einem Korb sind und der Korb zerbricht oder der Inhalt herausfällt, dann verlierst du eben alle deine Eier. Es ist besonders wichtig, diesen Rat in deinem finanziellen Leben zu befolgen, indem du deine Anlagen auf verschiedene Vermögenswerte und Wertpapiere verteilst. Im Idealfall senkt die Diversifikation das Risiko in deinem Portfolio und ermöglicht dennoch eine Rendite, die hoch genug ist, um deine finanziellen ...

