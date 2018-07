Der Technologiesektor hat in den letzten zehn Jahren den Löwenanteil der Marktzuwächse erzielt, wobei hoch skalierbare Geschäftsmodelle in alle Bereiche des täglichen Lebens gebracht werden. Die Titanen des Sektors haben sich im Jahr 2018 im Allgemeinen weiterhin stark entwickelt, wobei der Dow Jones U.S. Large Cap Technology Index bisher um rund 15 % gestiegen ist. Doch während die Mega-Caps Schlagzeilen machen, sind es die Small-Cap-Tech-Unternehmen, die die explosivsten Zuwächse verzeichnen. Lies hier, warum die Bewertungen von TechTarget (WKN:A0MRMK), eGain Communications (WKN:893677), ShotSpotter (WKN:A2DSDS), Intelsat S.A. (WKN:A1T9LQ) und Turtle Beach (WKN:A2JHVL) 2018 in die Höhe geschnellt sind - und erfahre, wo sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...