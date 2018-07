Unterföhring (ots) - Shows am Samstag - von August bis Weihnachten. ProSieben lässt im September weitere Folgen von "DIE BESTE SHOW DER WELT" mit Joko & Klaas produzieren. Wer ist der beste Show-Master und findet die Formel für beste Unterhaltung? Im direkten Show-Duell treten Joko & Klaas mit ihren Sendungsideen gegeneinander an und kämpfen um die beste Einschaltquote des Studiopublikums.



Der Vorverkauf für die Aufzeichnungen am 4. und 6. September in den Bavaria Studios in München läuft seit Freitag. Tickets sind unter https://tickets.endemolshine.de/shows/262-die-beste-show-der-welt/ erhältlich.



ProSieben zeigt die nächste Ausgabe von "DIE BESTE SHOW DER WELT" am Samstag, 11. August, um 20:15 Uhr.



