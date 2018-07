Unterföhring (ots) -



Lasst die Spiele beginnen! Big Brother freut sich auf seine neuen Bewohner und begrüßt die Prominenten jetzt ganz persönlich. Der Kampagnentrailer zu "Promi Big Brother" (ab Freitag, 17. August, 20:15 Uhr, live in SAT.1) zeigt das Leben der Prominenten in all seinen Facetten - im Rampenlicht, im Siegesjubel, im Partyrausch und im Schönheitswahn. Dem setzt Big Brother nun ein Ende, denn im "Promi Big Brother"-Haus gelten allein seine Regeln. Welche Überraschungen wird er für seine Bewohner bereithalten? Wie die Prominenten auf ihre neue Unterkunft reagieren, zeigt SAT.1 in der großen Startshow von "Promi Big Brother" mit Jochen Schropp und Marlene Lufen live am Freitag, 17. August, um 20:15 Uhr.



Die Trailer-Kampagne startete am Freitag im TV, Online und auf den Social-Media-Kanälen von SAT.1 und "Promi Big Brother". In den kommenden Wochen ergänzen Plakate, Rundfunk-Spots sowie Digital-out-of-Home-Medien mit weiteren Motiven sowie zahlreiche Online- und Social-Elemente die Kampagne.



Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne im Auftrag von SAT.1 von der ProSiebenSat.1 Inhouse-Agentur Creative Solutions.



"Promi Big Brother" ab Freitag, 17. August 2018, um 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1



Hashtag zur Show: PromiBB



