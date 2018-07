Ein einheitliches Polizeigesetz soll her, damit es für die Polizisten einfacher wird, wenn sie in einem anderen Bundesland aushelfen. Doch es gibt Zweifel.

Im Sommer 2017 fasste die Innenministerkonferenz einen entsprechenden Beschluss. Thomas de Maizière (CDU) war damals Bundesinnenminister. Alle standen noch unter dem Eindruck des Anschlags auf einen Berliner Weihnachtsmarkt, der ein halbes Jahr vorher zwölf Menschen das Leben gekostet hatte. Dass der islamistische Gefährder Anis Amri in Nordrhein-Westfalen und Berlin mit unterschiedlicher Intensität überwacht wurde, wurde damals als eines von zahlreichen Problemen des Falles gesehen.

Da mehrere Landesregierung inzwischen an einer Reform ihres eigenen Polizeigesetzes arbeiten, sinkt allerdings die Chance, dass der Musterentwurf unter dem neuen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auch umgesetzt wird. In Seehofers bayerischer Heimat ist das von der CSU durchgesetzte neue Polizeiaufgabengesetz sogar schon Ende Mai in Kraft getreten.

Bayerns Grüne und die SPD halten es wegen der darin enthaltenen Möglichkeiten, präventiv Freiheitsrechte einzuschränken, in Teilen für verfassungswidrig.

Die Bundes-Grünen befürchten nun, Seehofer könne versuchen, das bayerische Modell zur Vorlage für das geplante Musterpolizeigesetz zu machen.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, warnt davor, drastische Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, die bisher vor allem von den Nachrichtendiensten genutzt wurden, flächendeckend auch für die Polizei auszurollen. Sie sagt: "Alle rechtlichen Möglichkeiten, die wir heute schaffen, müssen so gestaltet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...