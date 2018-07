Berlin (ots) - Der Berliner Dienstleistungskonzern Dussmann wächst vor allem im Ausland. Der "große Wachstumstreiber" des Konzerns mit weltweit rund 65.000 Mitarbeitern sei das Ausland, "vor allem Italien, Österreich und die Schweiz", sagte Vorstandssprecher Wolfgang Häfele dem Tagesspiegel (Montagausgabe). Häfele zieht eine erfolgreiche Bilanz seines ersten Jahres an der Spitze des Unternehmens. "Wir gehen davon aus, sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis unsere Ziele zu erreichen".



